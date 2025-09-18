Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

CPMI do INSS trocará convocação por convites a ministros

O formato permite que a autoridade não seja obrigada a comparecer na audiência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito

18 setembro 2025 - 14h10Sarah Chaves, Agência Senado
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS   (Geraldo Magela/Agência Senado )

A reunião desta quinta-feira (18) da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS teve como destaque a aprovação em bloco de 174 requerimentos e a mudança nas regras para a convocação de autoridades. A partir de agora, ministros não serão mais convocados, mas apenas convidados para comparecer.

Enquanto a convocação implica uma obrigação legal de presença, com possíveis sanções em caso de não comparecimento, o convite não traz essa imposição.

Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI, explicou que a decisão foi tomada para criar um ambiente mais equilibrado nas interações com as autoridades. "Na última reunião, chegamos a um entendimento com as lideranças da oposição e do governo para que ministros e ex-ministros sejam chamados como convidados, e não como convocados. Portanto, tanto o advogado-geral da União, Jorge Messias, quanto o ex-ministro Bruno Bianco, além do ministro da CGU, Vinicius Marques de Carvalho, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, serão convidados", afirmou o senador.

Requerimentos Aprovados

Entre os requerimentos aprovados, um dos mais relevantes foi o de número 1.535, do senador Jorge Seif (PL-SC), que solicita ao ministro do STF, André Mendonça, que forneça dados sobre parlamentares envolvidos em investigações da Operação Sem Desconto. Essa operação, conduzida pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), investiga fraudes no sistema de descontos no INSS.

Outro requerimento aprovado foi o 1.775, da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que pede à Polícia Civil do Distrito Federal cópias de inquéritos sobre supostos descontos irregulares no INSS, com a possível participação da empresa Premier Recursos Humanos e da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer).

Além disso, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) teve seu requerimento 1.819 aprovado, solicitando a alocação de um novo agente da Polícia Federal com experiência em investigações complexas, para dar suporte aos trabalhos da comissão até seu encerramento.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Senador Nelsinho Trad
Política
Senador Nelsinho Trad se manifesta contra PEC da Blindagem
Imagem ilustrativa
Política
Projeto de lei quer liberar caneta emagrecedora para pacientes do SUS
Ministro Flávio Dino do STF -
Política
Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Epaminondas Vicente Neto, o Papy -
Política
Câmara Municipal inclui comunidade do Lageado no debate sobre a Rota Bioceânica
Cármem Lúcia e Jair Bolsonaro -
Justiça
Cármen Lúcia rejeita habeas corpus em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro
Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Vereadores votam abertura de créditos e remanejamento de recursos da prefeitura
Imagem: Reprodução
Política
Proposta de ampliação da lei de atendimento a pessoas com TEA será votada na ALEMS
Um dos atos em frente ao Quartel General do Exército em Brasília -
Política
Câmara aprova urgência de projeto e pode anistiar quem pediu fechamento do Congresso
Foto: Reprodução -
Política
Deputados aprovam urgência na tramitação do projeto de anistia do 8 de janeiro
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande