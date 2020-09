Cresce aprovação de Bolsonaro na capital

A aprovação ao governo do Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cresceu de 40,75% para 52% nos últimos 30 dias em Campo Grande, Capital do Mato Grosso do Sul. A reprovação, soma da avaliação ruim e péssima, teve recuo mais acentuado e caiu de 30% para 20,75% no mesmo período. A parcela que considera o governo Bolsonaro regular também caiu, de 23,67% para 22,25%, e há ainda 5% que preferiu não opinar.

Desde o início da gestão Bolsonaro, suas taxas mais altas de aprovação haviam sigo registradas em abril de 2019, abril de 2020 e maio de 2020, mas nada se compara com os altos índices de aprovação neste mês de setembro de 2000.

O levantamento foi realizado pelo Instituto Ranking, e a pesquisa tem o registro MS-01292/2020. Os dados foram colhidos entre os dias 1 e 4 de setembro com homens e mulheres acima de 16 anos, de diversas escolaridades e renda. Para um intervalo de confiança de 95% e um tamanho de amostra de 1.200 entrevistas, a margem de erro máxima estimada foi de 2,85%, para mais ou para menos.

Os dados foram colhidos nas regiões urbanas de Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa, Segredo, e distritos de Anhanduí e Rochedinho.

A avaliação positiva do governo melhorou em quase todos os segmentos socioeconômicos e demográficos, principalmente entre os mais velhos. Entre a classe acima de 10 salários, a aprovação é ainda maior. O presidente continua com taxa de reprovação mais alta entre as mulheres do que entre os homens. Em todos esses segmentos, porém, houve recuo na reprovação ao governo Bolsonaro em alguma medida.

Entre os evangélicos, que representam 35% da população de Campo Grande adulta, 54% consideram a gestão Bolsonaro ótima ou boa. É um índice maior do que o registrado entre católicos (48%).

Veja a evolução da aprovação do Presidente Jair Bolsonaro nos últimos 4 meses em Campo Grande:

