Política

Cristiano Carvalho é nomeado novo diretor-presidente da Fundect

Ele assumirá o cargo em janeiro de 2026, com mandato de três anos, substituindo Márcio Araújo

15 dezembro 2025 - 16h55Taynara Menezes
Nomeação aconteceu nesta segunda-feiraNomeação aconteceu nesta segunda-feira   (Foto: Bruno Rezende)

O governador Eduardo Riedel assinou nesta segunda-feira (15) a nomeação de Cristiano Carvalho como novo diretor-presidente da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia). Ele assumirá o cargo em janeiro de 2026, com mandato de três anos, substituindo Márcio Araújo, que esteve à frente da instituição por dois mandatos.

A indicação contou com o aval do CRIE-MS (Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul), que participou da solenidade realizada na Governadoria. Atualmente presidente do conselho, a reitora da UFMS, Camila Ítavo, destacou a competência técnica, a experiência em gestão acadêmica e o perfil articulador do novo dirigente.

Cristiano Carvalho é médico veterinário, doutor em Biologia Celular e Molecular pela Fiocruz e atua há mais de 25 anos na área de pesquisa em saúde. Nos últimos oito anos, exerceu a função de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UCDB, além de liderar grupo de pesquisa em biotecnologia aplicada à saúde.

Vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Fundect é responsável por apoiar e financiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação voltados ao desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul.

“Com edital aberto, três candidatos foram habilitados e o governador escolheu seu nome, que foi respaldado pelo CRIE-MS. Ele tem uma formação acadêmica bastante sólida, experiência comprovada, capacidade de articulação, conhecimento, com olhar para ciência e tecnologia no sentido de contribuição ao desenvolvimento do Estado”, descreveu o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

