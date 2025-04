Dagoberto ganha medalha em reconhecimento por atuação em defesa do agro

Um dos 30 homenageados com a Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio concedida pela Câmara Municipal em Campo Grande, foi o deputado federal Dagoberto Nogueira que foi indicado pelo vereador Dr. Victor Rocha por sua atuação em pautas que garantem avanços para a produção. A cerimônia na Expogrande evidenciou o compromisso do agro em Mato Grosso do Sul.

A solenidade reuniu diversas autoridades e personalidades do setor agropecuário em Mato Grosso do Sul. Em seu discurso, Dagoberto destacou o trabalho conjunto entre o setor produtivo e o poder público e lembrou da trajetória da senadora Tereza Cristina, que empresta seu nome à medalha entregue. “Tereza é um dos grandes nomes do agronegócio nacional. Ter meu trabalho reconhecido com uma medalha que leva seu nome é uma honra e também um estímulo para seguir lutando por um setor que é a base da nossa economia”, declarou.

O parlamentar também ressaltou sua atuação como relator do Projeto de Lei que institui o Estatuto do Pantanal na Câmara dos Deputados. “Quis fazer um parecer equilibrado, ouvindo os produtores, o meio ambiente e buscando alternativas que preservem o Pantanal, mas também garantam produtividade e segurança jurídica para quem produz”, afirmou.

O projeto propõe que produtores que atuam no Planalto possam adquirir terras no Pantanal para servirem como área de reserva, ampliando assim sua produtividade sem causar impacto ambiental direto sobre o bioma.

