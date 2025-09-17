Menu
quarta, 17 de setembro de 2025
Política

Dagoberto Nogueira assume liderança da Bancada Federal de MS em Brasília

Deputado foi empossado como coordenador nesta quarta-feira

17 setembro 2025 - 17h36Taynara Menezes    atualizado em 17/09/2025 às 17h37
Dagoberto e SorayaDagoberto e Soraya   (Foto: Reprodução)

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) assumiu a liderança da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. A posse aconteceu em Brasília, nesta quarta-feira (17), com a presença de parlamentares, assessores e lideranças políticas.

Como coordenador, Dagoberto será responsável por articular as ações dos deputados e senadores do Estado em temas estratégicos para Mato Grosso do Sul, como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e desenvolvimento econômico.

O cargo, que antes era comandado por Soraya Thronicke, também implica conduzir negociações com o Governo Federal para garantir recursos e investimentos que beneficiem todos os municípios sul-mato-grossenses.

“Assumir a coordenação da Bancada Federal é uma honra e uma grande responsabilidade. Vou trabalhar para que nossas diferenças políticas fiquem de lado e possamos agir de forma unida em defesa do nosso Estado. Mato Grosso do Sul merece mais investimentos e políticas públicas que melhorem a vida da nossa população”, afirmou Dagoberto.

A Bancada Federal de Mato Grosso do Sul é composta por oito deputados e três senadores, que juntos representam os interesses do Estado no Congresso Nacional. A coordenação é um posto estratégico para alinhar demandas, propor ações conjuntas e fortalecer o diálogo com os ministérios e órgãos federais.

