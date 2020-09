Dagoberto testa positivo para Covid-19

O deputado federal e candidato à prefeitura de Campo Grande Dagoberto Nogueira (PDT), testou positivo para o novo conronavírus (Covid-19). A informação foi confirmada há pouco pelo próprio parlamentar a reportagem do JD1 Notícias.

Segundo Dagoberto, ele resolveu se submeter ao exame após algumas pessoas da sua equipe testarem positivo para a doença. “Muita gente que é do meu entorno pegou, portanto, determinei que todos nós fizéssemos exames e acabei tendo diagnóstico para a doença. Já minha esposa também fez, porém o resultado deu negativo”, afirmou.

Ainda conforme o candidato, hoje ele se encontra assintomático e, por esse motivo, continuará participando das sessões remotas da Câmara Federal. “Como estamos a distância, o meu trabalho no Legislativo não será afetado, bem como continuarei fazendo lives nas redes sociais com prefeitos e correligionários do nosso campo político”, projetou.

Convenção

Na quarta-feira (2) passada Doagoberto Nogueiro foi lançado como candidato a prefeitura de Campo Grande nas Eleições 2020.

