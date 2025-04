Dagoberto vai ao Vaticano em comitiva para homenagem ao Papa

Acontece neste sábado (26), a cerimônia fúnebre do Papa Francisco, no Vaticano e uma comitiva deverá acompanhar o presidente Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva. O deputado federal por mato Grosso do Sul, Dagoberto Nogueira integrará o grupo. Foram convidados ainda o senador Davi Alcolumbre e o deputado Hugo Motta, presidentes do Senado e Câmara Federal respectivamente.

A cerimônia que marca a perda do líder religioso reúne autoridades de diversas partes do mundo. Dagoberto é o único deputado federal de Mato Grosso do Sul a compor a comitiva que estará presente no funeral do pontífice, em Roma.

A participação reforça o papel do Brasil nos espaços de diálogo inter-religioso e diplomático, além de representar com dignidade o estado de Mato Grosso do Sul em um dos eventos mais simbólicos da atualidade. “É uma honra e uma responsabilidade representar nosso estado em um momento de tamanha relevância para a história contemporânea. O Papa Francisco foi um exemplo de humanidade, empatia e paz. Participar dessa despedida é também prestar nosso respeito em nome de milhares de brasileiros que se inspiraram em sua trajetória”, afirmou o deputado antes do embarque.

