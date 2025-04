Daniel assina posse na presidência da União das Câmaras de MS

Eleito no início de abril para presidir a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), o vereador Daniel Júnior (PP - Dourados), assinou ontem (29), em cartório a posse da entidade.

Nos próximos dias deve ocorrer a cerimônia oficial com autoridades que depende da disponibilidade do governador Eduardo Riedel.

A chapa de Daniel, que tem como vice, o vereador Junior Coringa, deve assumir em um período de 30 dias após a votação de 2 de abril, ficando responsável pela administração da instituição pelo quadriênio 2025 - 2028.

"Agora nós temos uma missão, que é fazer um projeto de dois em dois anos, com mandato, no máximo uma reeleição, para que a gente possa ter revezamento no poder, mas não podemos ter um presidente com 12 anos de mandato", falou Daniel ao comentar os planos para a entidade.

Outra prioridade está na filiação de todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

