Datafolha mostra Lula à frente de demais candidatos

A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado (5), mostram que se as eleições fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sairia na frente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros nomes de direita e centro.

Na pesquisa, Lula aparece com 36% das intenções de voto, liderando com seis pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro, que tem 30%. Em seguida aparecem o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), com 12%, o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 7%, e o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), com 5%.

Dos entrevistados, 9% votariam em branco ou nulo e 2% não souberam responder.

Já em um cenário sem Bolsonaro, Lula ainda aparece liderando, desta vez com 35% dos votos, seguido de governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 15%, e Ciro e Marçal, ambos com 11% das intenções de voto.

Também aparecem nesse cenário o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), com 5%, e Eduardo Leite e o governador mineiro Romeu Zema (Novo), com 3% cada. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que até o momento é o único pré-candidato propriamente já declarado, tem apenas 2%.

No cenário sem Lula, a disputa fica acirrada entre Ciro, com 19% das intenções de voto, Tarcísio, que aparece com 16%, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com 15%.

Com Bolsonaro no cenário, o ex-presidente conta com 32% das intenções de voto, seguido de Ciro, com 20%, e Haddad, com 17%.

Para o levantamento, que tem uma margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, a Datafolha ouviu 3.054 brasileiros, com 16 anos ou mais, em 172 municípios, entre os dias 1º e 3 de abril.

