Decisão de ACM Neto beneficia Rose

O presidente em exercício do União Brasil, Antonio Carlos Magalhães Neto, determinou nesta quarta-feira (5) que a senadora Soraya Thronicke, presidente da sigla em MS, deve renomear até hoje (sexta-feira, 7/4) a ex-deputada federal Rose Modesto e outros 16 membros retirados da executiva do diretório estadual do partido.

No documento, o Diretório Nacional da sigla determina que Soraya “proceda à recomposição integral do órgão estadual, restabelecendo a nominata anteriormente eleita pela Comissão Executiva Nacional”.

Além disso, a decisão anulou as ações da Comissão Executiva Estadual do Mato Grosso do Sul, tomadas por Thronicke, e determinou a realização da Convenção Ordinário dentro do calendário já estabelecido, tendo de comunicar antecipadamente o órgão antes da realização.

Retirada de membros nas eleições

A senadora Soraya Thronicke expulsou, pouco tempo antes das eleições para presidência do partido, 17 membros da executiva do diretório estadual e os substituiu por outros 14.

No entanto, as ações da senadora foram anuladas pouco tempo depois por meio de uma decisão judicial do juiz Fábio Saad Peron, da 15ª Vara Cível de Campo Grande.

O magistrado determinou que os membros sejam restituídos imediatamente aos cargos, decisão apoiada pela determinação do diretório nacional da sigla.

Confira a decisão do União Brasil na íntegra:

Deixe seu Comentário

Leia Também