Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Decisão do STF de manter presos os investigados do INSS, é comemorada por Carlos Viana

O julgamento foi realizado no plenário virtual da Segunda Turma do Tribunal

29 setembro 2025 - 12h24Sarah Chaves, com Agência Senado
Senador Carlos Viana, presidente da CPMISenador Carlos Viana, presidente da CPMI   (Geraldo Magela/Agência Senado Fonte: Agência Senado)

O Supremo Tribunal Federal decidiu manter na prisão dois dos principais alvos da CPMI do INSS, que investiga um esquema milionário de fraudes contra aposentados e pensionistas, Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti. A decisão, divulgada nesta segunda-feira (29), foi celebrada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Para o parlamentar, a medida representa um avanço concreto no combate às fraudes que atingem aposentados e pensionistas. Ambos os investigados foram presos pela Polícia Federal no último dia 12 de setembro, após a CPMI aprovar pedidos de prisão. A ordem partiu do ministro André Mendonça, relator do caso no STF.

“Recebi com muita satisfação a notícia de que o STF já tem votos suficientes para manter presos o ‘Careca do INSS’ e o senhor Maurício Camisotti, advogado com papel central em toda essa história. Diante de tantas evidências, era o mínimo que poderíamos esperar”, afirmou Viana em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo a investigação, Antônio Carlos Camilo Antunes movimentou R$ 24,5 milhões em apenas cinco meses, com indícios de repasses a servidores do INSS para facilitar descontos fraudulentos em aposentadorias. Em uma das operações sob suspeita, R$ 7,5 milhões teriam sido transferidos a empresas ligadas a Thaisa Hoffmann Jonasson, esposa do ex-procurador do INSS Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho.

A Polícia Federal aponta que empresas controladas por Antunes atuavam como intermediárias financeiras de associações envolvidas nas fraudes.

Já Maurício Camisotti é suspeito de ser sócio oculto de uma entidade usada no esquema e beneficiário direto das operações fraudulentas.

Carlos Viana destacou que a atuação da CPMI foi decisiva para dar novo fôlego às apurações. Segundo ele, o inquérito voltou a avançar com pedidos de bloqueio de bens e prisões após a comissão expor o esquema.

“A comissão jogou luz sobre essa vergonha que é o desvio de recursos da Previdência. Nosso papel é exatamente esse: garantir que a investigação avance, que a Justiça seja feita e que a população esteja informada sobre o que está acontecendo com a Previdência Social”, declarou o senador.

Votação no STF

O julgamento foi realizado no plenário virtual da Segunda Turma do STF, composta pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Até o momento, votaram pela manutenção das prisões os ministros Mendonça, Fachin e Nunes Marques. Gilmar Mendes declarou-se impedido de participar do julgamento. O prazo para o voto de Dias Toffoli termina na próxima sexta-feira (3).

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

MS lança campanha para arrecadar brinquedos para crianças carentes
Política
MS lança campanha para arrecadar brinquedos para crianças carentes
Fachada do prédio do Congresso Nacional vista do STF -
Política
Regras de impeachment de ministros do STF são defendidas pela Advocacia do Senado
Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura" -
Justiça
Ministro do STJ manda soltar "Frescura", acusado de corrupção em Sidrolândia
Lula lidera caminhada pelos 95 anos do MEC
Política
Lula lidera caminhada pelos 95 anos do MEC
Bolsonaro e Tarcísio discutem composição da chapa da direita ao Senado em 2026
Política
Bolsonaro e Tarcísio discutem composição da chapa da direita ao Senado em 2026
Reinaldo Azambuja ao lado de Valdemar Costa Neto ao assinar filiação ao PL
Política
Entrada de Reinaldo Azambuja no PL redesenha política de MS, avalia especialista
Fernando Haddad
Política
Haddad: atrelar votação da isenção do IR à da anistia é loucura
Michelle, Nikolas e aliados convocam para novo ato por anistia
Política
Michelle, Nikolas e aliados convocam para novo ato por anistia
Vice-presidente, Geraldo Alckmin
Política
Para Alckmin, encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Longen recebeu a nomeação das mãos do Embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi
Política
Sérgio Longen é nomeado cônsul honorário do Japão em MS

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração