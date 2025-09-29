Decisão do STF de manter presos os investigados do INSS, é comemorada por Carlos Viana

O Supremo Tribunal Federal decidiu manter na prisão dois dos principais alvos da CPMI do INSS, que investiga um esquema milionário de fraudes contra aposentados e pensionistas, Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti. A decisão, divulgada nesta segunda-feira (29), foi celebrada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Para o parlamentar, a medida representa um avanço concreto no combate às fraudes que atingem aposentados e pensionistas. Ambos os investigados foram presos pela Polícia Federal no último dia 12 de setembro, após a CPMI aprovar pedidos de prisão. A ordem partiu do ministro André Mendonça, relator do caso no STF.

“Recebi com muita satisfação a notícia de que o STF já tem votos suficientes para manter presos o ‘Careca do INSS’ e o senhor Maurício Camisotti, advogado com papel central em toda essa história. Diante de tantas evidências, era o mínimo que poderíamos esperar”, afirmou Viana em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo a investigação, Antônio Carlos Camilo Antunes movimentou R$ 24,5 milhões em apenas cinco meses, com indícios de repasses a servidores do INSS para facilitar descontos fraudulentos em aposentadorias. Em uma das operações sob suspeita, R$ 7,5 milhões teriam sido transferidos a empresas ligadas a Thaisa Hoffmann Jonasson, esposa do ex-procurador do INSS Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho.

A Polícia Federal aponta que empresas controladas por Antunes atuavam como intermediárias financeiras de associações envolvidas nas fraudes.

Já Maurício Camisotti é suspeito de ser sócio oculto de uma entidade usada no esquema e beneficiário direto das operações fraudulentas.

Carlos Viana destacou que a atuação da CPMI foi decisiva para dar novo fôlego às apurações. Segundo ele, o inquérito voltou a avançar com pedidos de bloqueio de bens e prisões após a comissão expor o esquema.

“A comissão jogou luz sobre essa vergonha que é o desvio de recursos da Previdência. Nosso papel é exatamente esse: garantir que a investigação avance, que a Justiça seja feita e que a população esteja informada sobre o que está acontecendo com a Previdência Social”, declarou o senador.

Votação no STF

O julgamento foi realizado no plenário virtual da Segunda Turma do STF, composta pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Até o momento, votaram pela manutenção das prisões os ministros Mendonça, Fachin e Nunes Marques. Gilmar Mendes declarou-se impedido de participar do julgamento. O prazo para o voto de Dias Toffoli termina na próxima sexta-feira (3).

