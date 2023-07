Decisão judicial define Rose como presidente do União Brasil em MS

Com a decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a ex-deputada federal Rose Modesto é a nova presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul. O placar de 2x1 teve votos favoráveis dos desembargadores Marcelo Raslan e João Maria Lós para que o recurso interposto fosse julgado prejudicado por perda de objeto. O ex-tesoureiro do partido Anderson Pereira do Cargo, que era autor da ação, desistiu do processo após decisão do diretório nacional.

Inicialmente, o presidente estadual do partido, o advogado Rhiad Abdulahad, afirmou que a decisão validava a convenção realizada no dia 4 de abril. Ele chegou a destacar que pretendia pacificar a sigla e buscar a parceria com a superintendente da Sudeco para garantir a eleição de prefeitos, vice e vereadores nas eleições de 2024.

No entanto, a liminar que mantinha Rhiad Abdulahad no comando da legenda caiu e a chapa de Rose deverá assumir nos próximos dias. O mandato será até 2026.

Ao ser questionado do entendimento, Rhiad Abudalahad afirmou que não pretende manter a briga. Ele disse que espera a decisão da direção nacional do União Brasil a respeito do assunto.

A disputa entre Rhiad e Rose pela presidência do União Brasil tem como pano de fundo o grupo liderado pela senadora Soraya Thronicke, que deixou a legenda no dia 28 de junho deste ano para entrar no Podemos.

Rhiad fazia parte do grupo da senadora, que até então era a presidente estadual da sigla. A articulação de Thronicke para mudar o comando da legenda com uma eleição interna relâmpago, no entanto, acabou sendo judicializada pelo ex-tesoureiro.

Deixe seu Comentário

Leia Também