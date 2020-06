Decotelli pode responder na Justiça por currículo inconsistente, avalia Planalto

Auxiliares do presidente dizem que são grandes as chances de que Carlos Decotelli responda judicialmente às inconsistências apontadas seu currículo.

Segundo reportagem da CNN Brasil, um integrante do Palácio do Planalto diz que a preocupação é grande no entorno do presidente. Há avaliação de que o novo ministro venha a responder por crimes como estelionato e falsidade ideológica.

De acordo com outras três fontes ouvidas pela emissora, o presidente Bolsonaro avalia rever a nomeação. As credenciais de Decotelli foram ruindo nos últimos dias.

Após a Universidade de Rosário, na Argentina, afirmar que ele não concluiu seu doutorado na instituição, foram apontadas suspeitas de plágio em seu trabalho de mestrado na FGV. Por fim, o seu pós-doutorado também foi questionado por uma universidade alemã.

