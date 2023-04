Defesa de Bolsonaro devolve terceiro conjunto de joias sauditas

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou nesta terça-feira (4) o terceiro pacote de joias presenteadas ao então chefe do executivo durante uma visita à Arábia Saudita. O kit foi entregue em uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília.

A informação foi confirmada pelo ex-secretário de comunicação Fabio Wajngarten por meio de uma postagem em seu perfil no Twitter.

A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou hoje à tarde, terça-feira, 4, o terceiro kit de presente que ele recebeu em 2019, dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).



O conjunto, avaliado em R$ 500 mil, foi dado de presente a Bolsonaro em 2019. A entrega das joias ocorre após uma determinação do Tribunal de Contas da União.

