Política

Defesa de Roberto Razuk diz não ter acesso aos autos e pede prisão domiciliar

Advogado afirma que ex-deputado está acamado e em recuperação cirúrgica; decisão sobre pedido de domiciliar deve sair ainda hoje ou nesta quarta-feira

25 novembro 2025 - 18h00Taynara Menezes
Roberto Razuk Roberto Razuk   (Foto: Reprodução)

A defesa do ex-deputado estadual Roberto Razuk informou que ainda não teve acesso aos autos da operação deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), nesta terça-feira (25), que resultou na prisão dele, dos filhos Rafael e Jorge Razuk, além de outros investigados apontados como integrantes de organização criminosa ligada ao jogo do bicho em Mato Grosso do Sul.

Segundo o advogado André Borges, a equipe jurídica aguarda a disponibilização integral da decisão que determinou as prisões para só então se manifestar formalmente sobre os fundamentos apresentados pelo Ministério Público.

“A defesa ainda não teve acesso à decisão, para as providências cabíveis, Roberto Razuk é idoso e está com a saúde bastante fragilizada tudo será feito para viabilizar sua defesa e tratamento compatível com a situação física atual”, declarou.

A defesa também ressaltou que Razuk, de idade avançada, encontrava-se acamado no momento do cumprimento do mandado, em recuperação de procedimentos cirúrgicos recentes e apresentando quadro clínico considerado delicado.

Por isso, foi formulado um pedido de prisão domiciliar, argumentando que a legislação brasileira prevê esse direito em situações de vulnerabilidade física. “O pedido está com a juíza. A decisão sairá hoje ou amanhã. O caso é urgente”, afirmou.

A prisão de Roberto Razuk e dos filhos ocorreu durante a quarta fase da Operação Successione, que cumpriu 20 mandados de prisão preventiva e 27 de busca em municípios de Mato Grosso do Sul e em outros Estados. A investigação aponta que ao menos 20 integrantes da suposta organização atuavam para retomar o controle do jogo do bicho no Estado, em disputa aberta após a operação Omertà.

