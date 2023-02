Definidos os líderes de dois blocos da Assembleia Legislativa

Foi definido em sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (15), os blocos que compõem a Casa de Leis e os respectivos líderes.

No Bloco 1 - Partidos (MDB, PR, PL, Podemos, Progressistas e PSD) estão os deputados - Junior Mochi (MDB), Renato Câmara (MDB), Marcio Fernandes (MDB), Coronel David (PL), Neno Razuk (PL), Antonio Vaz (Republicanos), Rinaldo Modesto (Podemos), Londres Machado (PP), Gerson Claro (PP) e Pedrossian Neto (PSD)



Bloco 2 – Partidos (PSDB, União Brasil, PDT) estão - Mara Caseiro (PSDB), Roberto Hashioka (PSDB), Lia Nogueira (PSDB), Paulo Corrêa (PSDB), Jamilson Name (PSDB), Zé Teixeira (PSDB), JOÃO Mato Grosso (PSDB) e Lucas de Lima (PDT),

No bloco de representatividade do PT tem Amarildo Cruz como líder e Zeca do Pt como vice-líder.



O presidente da Assembleia, deputado Gerson Claro (PP), informou que a Casa aguarda indicação do líder e vice do Bloco 1 e o líder do Governo do Estado para a indicação das comissões.

A Assembleia Legislativa possui 16 comissões permanentes, que têm a competência de discutir, analisar, votar e emitir parecer às matérias e proposições. Também são responsáveis pelas audiências públicas com entidades organizadas da sociedade civil.

Os deputados integrantes das comissões emitem pareceres e votam os méritos das propostas antes de serem apreciadas, em segunda discussão, por todos os parlamentares em plenário.

