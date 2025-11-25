Delcídio descarta deixar PRD e reforça construção de federação

O ex-senador Delcídio do Amaral, presidente do PRD em Mato Grosso do Sul, descartou qualquer possibilidade de deixar o partido. Ele reafirmou que segue dedicado à formação de uma federação com Solidariedade e Democracia Cristã (DC), além de possível inclusão de uma quarta sigla.

"Não, eu estou agora organizando a futura federação do PRD, com Solidariedade, e trabalhando junto também com o DC. Eventualmente, com um quarto partido. Hoje, meu compromisso é estruturar chapas competitivas com um projeto para Mato Grosso do Sul, com um discurso unificado, e sendo uma frente que tem componentes ou lideranças de centro-esquerda, lideranças de centro-direita, como também lideranças de centro. Mas essa hipótese de migrar para o Novo, não", afirmou.

A declaração surge após especulações motivadas por sua avaliação de que a insatisfação em partidos de centro e centro-direita, como União Brasil, PP e especialmente PL, pode abrir espaço para novas alternativas no Estado. Ele já havia apontado o DC como possível destino para lideranças que não se identificam com o atual cenário.

