Política

Denúncia sobre irregularidades no transporte coletivo da Capital será entregue ao MPMS

Vereador Maicon Nogueira apresenta relatório da CPI nesta segunda-feira

20 outubro 2025 - 13h51Carla Andréa
Na tarde desta segunda-feira (20), às 14h, será entregue à 30ª Promotoria de Justiça uma denúncia sobre possíveis práticas de improbidade administrativa, crimes contra a administração pública e infrações previstas no Código Penal Brasileiro relacionadas ao contrato de concessão do transporte coletivo de Campo Grande, firmado entre a prefeitura municipal e o Consórcio Guaicurus.

O documento, elaborado a partir das investigações conduzidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada pela Câmara Municipal, reúne as conclusões obtidas ao longo dos meses de apuração e indicia os diretores do Consórcio Guaicurus pelos crimes supostamente cometidos durante a execução do contrato.

A CPI foi aberta para investigar irregularidades na prestação do serviço de transporte público, após denúncias de falhas operacionais, má qualidade no atendimento à população e descumprimento contratual por parte da concessionária.

De acordo com o vereador Maicon Nogueira, o envio da denúncia e do relatório ao Ministério Público representa uma etapa decisiva na busca por transparência e responsabilização.

“Este trabalho foi feito com base em dados, documentos e inspeções realizadas. A cidade precisa de um sistema eficiente, justo e que respeite o cidadão que depende do transporte todos os dias”, afirmou.

