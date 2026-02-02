Menu
Depoimento de Daniel Vorcaro à CPMI do INSS é considerado "de grande relevo"

Comissão Parlamentar já encaminhou ofício ao Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade do depoimento do banqueiro

02 fevereiro 2026 - 12h54Vinícius Santos
Daniel Vorcaro, dono do Banco MasterDaniel Vorcaro, dono do Banco Master   (Reprodução/CNN)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre fraudes no INSS comunicou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, o pedido de comparecimento do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para prestar depoimento ao colegiado na quinta-feira (5), às 9h (horário de Brasília).

No documento, protocolado na quinta-feira (29), o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), esclareceu que a convocação está relacionada aos empréstimos consignados concedidos pela instituição financeira a aposentados e pensionistas.

"O depoimento do senhor Vorcaro, como testemunha, é de grande relevo para o colegiado, uma vez que, na condição de presidente da instituição financeira e sob este ponto de vista, poderá esclarecer quanto à contratação dos empréstimos, montantes envolvidos, procedimentos para aferimento do contratante, dentre outros aspectos", afirma Viana no ofício.

Por estar cumprindo prisão domiciliar, Viana solicitou autorização de Toffoli para que o convocado seja transportado até Brasília, sob custódia da Polícia Federal. O senador ressaltou que serão garantidos todos os direitos constitucionais de "não autoincriminação, acompanhamento por advogado e tratamento urbano e digno”.

