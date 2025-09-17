Deputadas reagem a caso de abuso infantil na Vila Nasser e falam sobre conselhos tutelares

Durante sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul desta quarta-feira (17), as deputadas Mara Caseiro (PSDB) e Gleice Jane (PT) repercutiram a grave denúncia de abuso sexual contra crianças na Vila Nasser, em Campo Grande. O caso, que gerou indignação na comunidade, envolve o suspeito conhecido como “Poconé”, acusado de estuprar diversas crianças da região.
Em seu pronunciamento, a deputada Mara Caseiro ressaltou a necessidade urgente de estruturar e fortalecer os conselhos tutelares. Para ela, não se trata de criminalizar o trabalho dos conselhos, mas de fornecer as ferramentas e os recursos necessários para que esses profissionais possam atuar de forma mais eficiente, especialmente em casos graves como o de abuso infantil.
“Não queremos criminalizar os conselhos tutelares, mas é preciso aparelhar, instrumentalizar e dar condições para que possam agir no momento em que forem acionados, quando entenderem que há um crime de abuso em curso”, afirmou a deputada.
A deputada Gleice Jane também se manifestou, para ela, o enfrentamento do abuso sexual infantil começa pela educação, especialmente no que diz respeito ao conhecimento das crianças sobre o que é assédio, o que constitui violência e como se proteger de situações de risco.
“Temos a obrigação de fazer essa discussão com as crianças, de ensinar o que é um assédio, o que é um sinal de violência, é nossa. Tenho ido às escolas e as professoras se sentem violentadas pela sociedade e silenciadas. Se não voltarmos a debater a educação, seja este espaço ou outros, vamos ter dificuldade de ter um enfrentamento real dessa problemática”, afirmou Gleice.
Caso
A situação veio à tona na noite de terça-feira (16), quando moradores da Vila Nasser atearam fogo na casa do suspeito, de 47 anos, após o relato de abuso.
O caso só foi revelado no último domingo, quando uma criança de 6 anos demonstrou comportamento estranho e nervosismo, levando à descoberta do abuso. As mães das vítimas, que procuraram o Conselho Tutelar sem sucesso, uma das razões que motivaram a revolta da comunidade.
Enquanto a casa de 'Poconé' foi tomada pelas chamas, gritos de "justiça" ecoavam entre os moradores. O suspeito, teria fugido com a esposa.
Reportar Erro