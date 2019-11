Deputado apresenta projeto para Dia do Pantanal no MS

Saiba Mais Política Agosto Cinza conscientizará sobre combate a queimadas no MS

O deputado Renato Câmara (MDB), apresentou nesta terça-feira (12), o projeto para instituir o Dia do Pantanal no Calendário Oficial de Eventos do Estado. A proposta prevê que a comemoração anual seja feita em 12 de novembro, data que já é considerada o Dia do Pantanal pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Dia do Pantanal Nacioanl foi instituído em 2008 em homenagem ao professor e ambientalista Francisco Anselmo de Barros, o Francelmo, que, em protesto contra usinas hidrelétricas no Pantanal, ateou fogo ao próprio corpo em 12 de novembro de 2005, na Rua Barão do Rio Branco, em Campo Grande.

Ainda segundo levantamento do deputado, a planície pantaneira se estende por mais de 200 mil quilômetros quadrados dos territórios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É a maior área alagada do mundo. Já o bioma Pantanal cobre uma área mais extensa, cerca de 620 mil quilômetros quadrados, abrangendo também partes do Paraguai e da Bolívia. O bioma Pantanal é o mais preservado do mundo, com mais de 80% de sua cobertura original.

“O Pantanal é rico em biodiversidade e oferece uma série de serviços ambientais essenciais para a humanidade, desde a água até a atividade do turismo. Sendo assim, peço apoio unânime dos nobres colegas para aprovação do presente projeto de lei”, justificou o deputado Renato Câmara.

A proposta segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR)

