Deputado apresenta projeto que visa proibir camisa vermelha na Seleção

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) apresentou, nesta terça-feira (29), um projeto de lei que torna obrigatório o uso das cores da Bandeira Nacional — verde, amarelo, azul e branco — por todas as entidades públicas ou privadas que representem oficialmente o Brasil, dentro e fora do país.

A proposta surge em meio à polêmica sobre a possível adoção de um uniforme vermelho pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Segundo o projeto, a exigência se estende a diversas categorias, como:

Delegações esportivas;

Missões diplomáticas e consulares;

Delegações científicas, tecnológicas ou culturais;

Entidades que participem de exposições internacionais ou eventos oficiais;

Organizações da sociedade civil que atuem mediante convênio ou contrato com o governo federal.

Caso a norma não seja cumprida, o texto prevê sanções que vão desde advertência até a proibição de representar o Brasil oficialmente por um período de até quatro anos.

Para Zé Trovão, o objetivo da proposta é “fortalecer a identidade nacional e promover o sentimento de pertencimento e orgulho entre os brasileiros”. O parlamentar defende que a presença constante das cores nacionais “reforça a coesão, o patriotismo e valoriza a imagem do Brasil no exterior”.

Uniforme vermelho gera reação política

O projeto foi apresentado em meio à repercussão sobre a informação divulgada pelo site especializado Footy Headlines de que a Seleção Brasileira poderá adotar uma nova camisa vermelha para a Copa de 2026. A previsão é que o novo modelo seja lançado em março do próximo ano.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, só permite o uso de cores diferentes das oficiais da entidade em casos comemorativos.

A possibilidade provocou forte reação de parlamentares bolsonaristas, que associaram a cor vermelha ao Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) escreveu nas redes sociais que “a bandeira do país não é vermelha, e nunca será”, afirmando que o uniforme “sempre foi um símbolo da nossa identidade nacional”.

Já o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), em tom irônico, questionou no X (antigo Twitter) se com o novo uniforme “o juiz será nosso”.

