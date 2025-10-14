Menu
Menu Busca terça, 14 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Deputado Beto Pereira aponta influência política na gestão do INSS e responsabiliza Stefanutto

O ex-presidente do INSS, ciente de irregularidades nos descontos a aposentados, ignorou alertas do TCU e da CGU

14 outubro 2025 - 12h51Da redação, com Assessoria
Beto Pereira na CPMI do INSSBeto Pereira na CPMI do INSS   (Divulgação)

Durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS na segunda-feira (13), o ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanutto, foi criticado pelo deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), que  o responsabilizou por omissões na condução do órgão nos últimos dois anos, e levantou suspeitas sobre sua vinculação política com o PDT e com o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Beto Pereira destacou que Stefanutto fez parte da equipe de transição do governo e, mesmo ciente das irregularidades envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, ignorou alertas emitidos por órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU).

O parlamentar questionou diretamente a filiação de Stefanutto ao PDT, partido liderado por Carlos Lupi, à época ministro da Previdência, pois a proximidade política pode ter influenciado decisões, ou a falta delas, durante sua gestão

 “O senhor conheceu Carlos Lupi na transição, filiou-se ao partido dele e acabou ocupando o cargo mais alto do INSS. A gestão do senhor teve falhas graves, e agora estamos diante de uma possível relação direta entre essas falhas e interesses partidários”, afirmou o deputado.

Durante a audiência, Beto destacou problemas enfrentados pela autarquia. “A responsabilidade pelos últimos dois anos do INSS, tanto pelas coisas boas quanto pelas ruins, é sua”, reforçou. Ele também ressaltou a queda no número de servidores da autarquia, de 36 mil para 18 mil, sob a gestão de Stefanutto, o que teria contribuído para o agravamento da crise.

O parlamentar ainda criticou a falta de medidas efetivas mesmo após recomendações da CGU, e mencionou diretamente o ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, André Paulo Félix Fidelis. “A falha não é individual, mas sim de uma estrutura contaminada por inércia e, talvez, por conivência política. Não se pode ignorar os fatos e fazer de conta que não há nada de errado”, disparou.

A CPMI segue investigando possíveis irregularidades no INSS, para identificar responsáveis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sessão no STF
Política
PGR pede condenação de réus do núcleo 4 da trama golpista
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Justiça
"Receio de fuga", diz Moraes ao negar revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro
Foto: Divulgação
Política
Carlão é reconduzido no PSB
Foto: Wagner Guimarães/ALEMS
Política
Assembleia vota projeto que moderniza processos administrativos em MS
Sessão plenária da Câmara Municipal de CG
Política
Vereadores votam projeto por mais transparência na remuneração de servidores municipais
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Com Bolsonaro condenado, STF inicia julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe
Reinaldo Azambuja em sua filiação ao PL
Política
Reinaldo assume comando do PL em MS; veja como fica a composição do órgão provisório
Discussão na CPMI do INSS
Política
Ex-presidente do INSS se nega a responder perguntas de relator da CPMI
Fachada da Assembleia Legislativa
Política
Projeto de Lei Orçamentária de MS para 2026 estima receita de R$ 27,19 bilhões
MPMS e Agepen firmam convênio para reforçar combate à violência doméstica
Política
MPMS e Agepen firmam convênio para reforçar combate à violência doméstica

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado