Deputado Capitão Contar vira meme na internet

O deputado estadual Capitão Contar (PSL), que é pré-candidato à Prefeitura de Campo grande, foi tema de diversos memes que circulam nas redes sociais. Dessa vez as postagens questionam o gasto de R$ 10.501 mil de combustível e locomoções, valores esses publicados no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS).

As ironias perguntam o porquê dos gastos durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As publicações, sinalizam que as redes sociais devem seguir como palco de “trocas de gentilezas”, entre simpatizantes dos candidatos.

Um dos memes ques tão circulando nas redes abaixo:



O deputado publicou em suas redes socias uma nota de repúdio, onde afirma que as publicações são Fake News e que tomará todas as medidas judiciais cabíveis contra os acusadores, embora os gastos apareçam no Portal da Transparência. No entanto, no mesmo texto, o parlamentar não explica discriminadamente os motivos dos gastos.

Outros deputados também foram listados em uma publicação. O parlamentar que mais gastou recursos com esses dois serviços foi o Neno Razuk (PTB), verba utilizada foi de R$ 17.557,02. Dois deputados entram na lista com gasto zero, são eles: Eduardo Rocha (MDB) e Felipe Orro (PSDB).

Portal da Transparência





