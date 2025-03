Deputado contesta decisão do STF em tornar Bolsonaro e aliados réus

O deputado estadual Coronel David (PL) se manifestou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que torna o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados réus no processo que os acusam de tentativa de golpe.

Para o deputado, a decisão representa um “abalo sem precedentes” na democracia brasileira.

“Ontem deu Argentina, hoje deu Venezuela. Porque aqui, como lá, a ditadura existe. A democracia brasileira sofre um abalo sem precedentes por conta dos princípios constitucionais e penais que foram simplesmente ignorados, tornando esse julgamento uma vingança política”, disse o parlamentar.

Coronel David vê a decisão como parte de um processo de criminalização da direita e um ataque direto à liberdade de expressão e à participação política legítima. “O que estamos vendo é um claro avanço do autoritarismo. A perseguição a opositores virou regra, e qualquer um que questione o sistema corre o risco de ser tratado como criminoso. Isso não é justiça, é controle político disfarçado”, declarou.

Ele também ressalta que a decisão pode ter repercussões graves para o futuro da democracia brasileira. “A história mostra que regimes autoritários começam criminalizando seus adversários. O que está acontecendo hoje no Brasil precisa servir de alerta para todos que defendem a liberdade e o Estado de Direito”, concluiu o deputado.

