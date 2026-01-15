Menu
Política

Deputado de MS propõe que trabalhador recolha os próprios encargos trabalhistas

A lei prevê que o empregado receba integralmente a remuneração pactuada, assumindo a responsabilidade pelo recolhimento do FGTS, do INSS e do Imposto de Renda

15 janeiro 2026 - 09h11Vinícius Santos
Marcos Pollon - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos DeputadosMarcos Pollon - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados  

O deputado federal Marcos Pollon (PL), eleito por Mato Grosso do Sul, apresentou uma proposta que altera a forma de recolhimento de encargos trabalhistas no Brasil. A iniciativa consta no Projeto de Lei nº 894/25, que já está em tramitação na Câmara dos Deputados.

A ideia prevê que a responsabilidade pelo recolhimento de encargos como a Contribuição Previdenciária, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), quando devido, passe a ser do próprio trabalhador. 

Pelo texto, o recolhimento será feito por meio de um documento de arrecadação trabalhista unificado, a ser emitido mensalmente pela Receita Federal do Brasil. Em contrapartida, o empregador deverá repassar ao trabalhador o valor bruto do salário, sem a realização de descontos referentes a esses encargos. 

Pollon sustenta que a medida busca desobrigar o empregador de “encargos operacionais excessivos” e incentivar a “consciência fiscal” do trabalhador. “Com a medida, o empregado visualizará de maneira clara todos os encargos que incidem sobre sua remuneração, promovendo maior conscientização e permitindo um planejamento financeiro mais preciso”, argumenta o deputado.

De acordo com o projeto, o boleto unificado terá vencimento até o dia 20 do mês subsequente ao pagamento do salário. O Projeto de Lei 894/25 será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Trabalho; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Para se tornar lei, o texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

