Deputado destaca importância do investimento em segurança no Estado

O governador Eduardo Riedel entregou, em solenidade no 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, em Campo Grande nesta segunda-feira (12), novos equipamentos e viaturas às forças de segurança pública, com destaque para investimentos voltados ao corpo de bombeiros e à polícia penal do Mato Grosso do Sul.

O deputado estadual Coronel David destacou a importância da entrega desses equipamentos para o desenvolvimento da segurança no Estado.

“Nosso corpo de bombeiros e também os policiais penais foram contemplados com viaturas, coletes, pistolas, que certamente vão dar a eles instrumentos necessários para bem cumprir a sua missão. Mais do que a entrega de instrumentos essenciais para o cumprimento da missão das nossas forças de segurança, esse gesto simboliza a preocupação real do governo com a proteção da nossa sociedade e com aqueles que diariamente arriscam a vida por ela”, disse o deputado.

Para Coronel David, essa entrega reforça o compromisso do governo de Mato Grosso do Sul com a segurança de seus cidadãos.

Ainda em seu discurso, o deputado destacou que estão em andamento tratativas com o governo do Estado no âmbito da valorização profissional, como a regulamentação da Polícia Penal e a revisão dos níveis salariais dos militares estaduais, além de apontar para o envio do projeto de lei de autoria do Executivo que concede reajuste salarial linear de 5% aos servidores estaduais.

“Não se faz segurança pública de excelência sem investimento e respeito ao servidor. E é nesse caminho que vamos continuar trabalhando, para que Mato Grosso do Sul siga como referência nacional”, finalizou Coronel David.

No total, foram entregues 20 viaturas específicas para atuação em incêndios florestais e salvamentos, 700 pistolas, 398 coletes balísticos e 13 viaturas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também