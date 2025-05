Deputado destina verba para compra de van para projeto de ajuda à dependentes químicos

O deputado estadual Coronel David (PL) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a Igreja Peniel, entregue nesta terça-feira (6) em Três Lagoas, para a aquisição de uma van que será utilizada no projeto de recuperação de dependentes químicos mantido pela instituição.

“Esse veículo vai com certeza ajudar muitas pessoas que necessitam dessa atenção para se livrar do mundo das drogas e trazê-los de volta ao convívio da sociedade”, disse o deputado.

A entrega do valor atende a um pedido do vereador Sargento Rodrigues (PP), com Coronel David salientando a credibilidade do trabalho social desenvolvido pela igreja. “Realmente estende a mão e acolhe aqueles que mais precisam. Como profissional da segurança pública, sei o quanto a droga faz mal pra pessoa, pra família e pra sociedade. E quando a gente vê um programa com alto índice de sucesso, a gente tem que acreditar e também ajudar”, afirmou.

O deputado ainda destacou a necessidade de o poder público apoiar iniciativas sociais que atendem populações vulneráveis. “Hoje o poder público não alcança essas pessoas que precisam desse tipo de ajuda, e é necessário manter cooperação com entidades e igrejas que tratam desse assunto. Esta foi a emenda de maior valor que destinamos este ano. E temos mais R$ 200 mil previstos para uma outra entidade, também a pedido do vereador Sargento Rodrigues”, completou.

A van será utilizada no transporte dos acolhidos e no suporte às atividades desenvolvidas pela entidade.

