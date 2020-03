Coronel David quer leis mais eficazes contra o feminicídio

Após o guarda municipal Valtenir Pereira da Silva, 35 anos, ter matado a ex-namorada e professora, Maxelline da Silva Santos, no último domingo (1°), o deputado estadual Coronel David reforçou que deva existir punições mais rigorosas contra o feminicídio.

O deputado lamenta o mês de março ter iniciado com mais um caso de feminicídio e se compromete a criar leis que possam criminalizar, de formas mais efetivas, homens que cometam esse tipo de crime.

“Enquanto parlamentar vou lutar incansavelmente para criar leis que realmente sejam efetivas, que ajudem a inibir e principalmente penalizar homens que de forma cruel ceifam a vida de mulheres pelo simples fato de não aceitarem mais um fim de relacionamento”, disse o deputado.

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), somente neste ano, Mato Grosso do Sul (MS) já registrou 6 casos de feminicídio nos dois primeiros meses do ano, o número sobe para 7 com o caso de Maxelline.

Como denunciar e se proteger

Vítimas de violência podem denunciar os casos por meio do disque denúncia (180) ou buscar auxílio imediato na Casa da Mulher Brasileira, localizada na rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n - Jardim Ima, Campo Grande – MS. Telefone (67) 4042-1324.

A lei Lei 11.340 (Lei Maria da Penha) pode ser acessada de forma online a gratuita clicando aqui .

