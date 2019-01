Coringa entrega projeto de "valorização da vida" para ministra Damares

Na manhã desta quarta-feira (9) o deputado federal Junior Coringa (PSD) esteve com a titular do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a ministra Damares Alves. O encontro aconteceu em Brasília, onde o deputado apresentou propostas e projetos voltados para Mato Grosso do Sul.

De acordo com o deputado, a ministra gostou da apresentação dos projetos. “Ela gostou das nossas propostas, inclusive pediu para encaminhar o projeto de minha autoria em Campo Grande, Patrulha Maria da Penha. Esse era da época de vereador”, comentou.

Valorização da Vida

Outro projeto apresentado pelo deputado para a ministra foi o de valorização da vida. “Esse projeto trabalha a questão de suicídio nas escolas”, explicou Junior. Ainda durante o encontro foi entregue o projeto da Comunidade Negra que oferece oficinas e trabalha a questão da igualdade racial e cultura Afro-brasileira.

O deputado também ressaltou no encontro a importância de projeto para atender pessoas em situação de rua e comunidades terapêuticas para dependentes químicos no país. Coringa também falou sobre a criação do centro do idoso, programa parecido com a Casa da Mulher Brasileira.

“A ministra me disse que vai colocar equipe técnica para avaliar nos projetos. O mais importante é que ela deixou as portas do ministério abertas para o Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado.

