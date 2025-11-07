Deputado Jamilson Name solicita reforma e ampliação de pontes na MS-270

O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) pediu ao Governo de Mato Grosso do Sul a reforma e o alargamento das pontes da MS-270, estrada conhecida como Limeira, que liga os distritos de Cabeceira do Apa e Boqueirão, em Antônio João.

O parlamentar encaminhou a solicitação ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agesul, Mauro Azambuja Rondon Flores.

De acordo com o deputado, o pedido surgiu após um encaminhamento do vereador Luis Ramão Franco Pires, presidente da Câmara Municipal de Antônio João. As pontes da região, segundo relatos, estão estreitas e em más condições, apresentando danos estruturais que colocam em risco motoristas e produtores rurais.

“Há relatos de que alguns maquinários agrícolas estão precisando atravessar pelo leito do rio, o que representa perigo e impacto ambiental. É uma demanda justa da comunidade, que precisa ser atendida com urgência”, destacou Jamilson.

O deputado defende que as obras de recuperação e ampliação das pontes são fundamentais para garantir a segurança e facilitar o escoamento da produção agrícola, além de melhorar a mobilidade no interior do município.

“Nosso objetivo é fortalecer a infraestrutura rural e dar condições adequadas para o tráfego de veículos pesados e maquinários”, completou o parlamentar.

Com a indicação, Jamilson busca sensibilizar o governo estadual para que as melhorias saiam do papel e atendam uma reivindicação antiga dos moradores da zona rural de Antônio João.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também