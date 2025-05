Deputado pede esclarecimentos sobre o concurso da Polícia Civil de MS

O deputado estadual Coronel David apresentou, durante sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul desta terça-feira (13), requerimento solicitando informações oficiais sobre o andamento do concurso público da Polícia Civil do Estado.

O requerimento pede esclarecimentos sobre a publicação do edital, que estava inicialmente prevista para até a primeira semana de maio deste ano, com estimativas apontando para a oferta de 400 vagas.

O documento foi direcionado ao delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, além do secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira e o secretário de Administração, Frederico Felini, solicitando informações sobre os prazos e trâmites administrativos do certame.

Coronel David destacou que, além de suprir lacunas abertas por aposentadorias, exonerações e vacâncias diversas, o concurso é essencial para reforçar o efetivo das delegacias especializadas no atendimento à mulher, tanto em Campo Grande quanto no interior do Estado.

“Precisamos de mais policiais civis para garantir um atendimento ágil e especializado à população. A sociedade sul-mato-grossense clama e merece um sistema de segurança pública mais eficiente e estruturado, e isso passa pela renovação dos quadros da Polícia Civil”, comentou.

“Essa é uma demanda legítima em nome de todos os que sonham com uma vaga na Polícia Civil e, principalmente, em respeito à população, que espera por um policiamento mais presente, preparado e comprometido com a proteção da sociedade”, concluiu, ressaltando a importância da divulgação de informações atualizadas sobre o concurso.

