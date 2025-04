Deputado questiona mineradora sobre possível sonegação

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) apresentou requerimento à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), durante sessão ordinária desta quarta-feira (16), solicitando informações sobre a exportação de minérios dos municípios de Corumbá e Ladário e dos repasses referentes à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

O requerimento ocorre após o deputado tomar conhecimento que, mesmo com um aumento substancial na quantidade de exportação de minérios extraídos em Corumbá e Ladário, houve redução no repasse da compensação financeira pela exploração de recursos minerais dos municípios no primeiro trimestre deste ano.

“A CFEM é um importante instrumento de compensação pelos impactos da mineração e de promoção do desenvolvimento das regiões produtoras. Os recursos arrecadados com a CFEM podem ser utilizados para financiar projetos que beneficiem as comunidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população”, explicou o deputado.

Duarte pede que a mineradora esclareça qual é a quantidade de minério exportado dos municípios no primeiro trimestre de 2024 e qual foi a exportada no mesmo período deste ano, além de qual foi o montante de CFEM enviada ao estado, referente aos dois períodos alvos de questionamento.

“Está havendo sonegação no repasse da CFEM e há grandes grupos que realizam a exploração mineral nos municípios de Corumbá e Ladário, deixando um passivo ambiental, sem praticamente nenhuma contrapartida econômica e social para a região”, disse o deputado, dando destaque para os danos causados pela falta de pagamento.

