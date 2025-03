Deputado relembra esforÃ§os da PMA no combate aos incÃªndios no Pantanal

O deputado estadual Coronel David (PL) foi homenageado, nesta sexta-feira (21), durante a solenidade de comemoração dos 38 anos da Polícia Militar Ambiental (PMA), que ele comandou entre 2000 e 2002, coordenando equipes de fiscalização ambiental em todo o Estado.

“Parabenizo esses dedicados homens e mulheres que, há quase quatro décadas, combatem crimes ambientais e protegem nossa sociedade”, disse o parlamentar.

Durante a solenidade, realizada no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, Coronel David relembrou os esforços dos agentes no combate às chamas que assolaram o Pantanal sul-mato-grossense no ano passado. “Hoje se fala muito sobre a preservação da Amazônia, mas é essencial lembrar dos esforços da nossa PMA e do Corpo de Bombeiros no combate a um dos grandes incêndios que atingiram nosso Pantanal”, comentou.

Além disso, ele comentou sobre sua trajetória no comando da PMA e o impacto desse período em sua carreira. “Foram dois anos enriquecedores, que me ajudaram na caminhada e me deram suporte para ascender ao maior posto da nossa instituição, que é o de comandante-geral”, relembrou.

Ele também agradeceu aos oficiais que o acompanharam nessa fase. “Gostaria de agradecer imensamente ao coronel Matoso e ao coronel Rabelo, que foram meus grandes professores quando assumi a PMA. Embora soubesse muito sobre policiamento ambiental, logo percebi o quanto eram amplas as atribuições da nossa unidade”, comentou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também