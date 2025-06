Deputado solicita reforma integral da escola Hércules Maymone, na Capital

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP), apresentou na última quinta-feira (5) uma indicação ao governador Eduardo Riedel (PSDB) e ao secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, solicitando a reforma completa da Escola Estadual Hércules Maymone, localizada em Campo Grande.

A unidade, considerada uma das mais tradicionais da Capital, nunca passou por uma reforma significativa desde a sua inauguração, em 1989.

Atualmente, a escola atende cerca de 1.600 alunos nos períodos matutino, vespertino e noturno, oferecendo também cursos técnicos profissionalizantes nas áreas de administração, meio ambiente e programação de jogos digitais.

Gerson Claro destacou a necessidade urgente de revitalização do espaço e ressaltou os investimentos já realizados em outras escolas da rede estadual.

“Nós temos andado pelo interior e até mesmo aqui em Campo Grande, e é visível o quanto as escolas estão ficando lindas após as reformas. A Escola Hércules Maymone é muito bem localizada, tem um excelente atendimento e merece ser incluída nesse projeto de modernização”, afirmou.

Segundo ele, a revitalização da unidade é uma forma de garantir dignidade e melhores condições de ensino aos estudantes e profissionais da educação.

