Política

Deputado solicita intervenções emergenciais na MS-270

A proposta de Zé Teixeira visa melhorar as condições de tráfego e segurança em trechos críticos da via

17 setembro 2025 - 15h06Taynara Menezes
Deputado Estadual, Zé TeixeiraDeputado Estadual, Zé Teixeira   (Foto: Gustavo Nunes)

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou, nesta quarta-feira (17), duas indicações ao Governo do Estado solicitando intervenções emergenciais na MS-270, rodovia estratégica que conecta importantes polos agrícolas no sul de Mato Grosso do Sul. A solicitação visa melhorar as condições de tráfego e segurança em trechos críticos da via.

O parlamentar justifica que a rodovia é fundamental para o transporte de grãos, calcário e insumos agrícolas, além de integrar os municípios de Dourados, Ponta Porã e Amambai. Seu bom estado de conservação é essencial para o desenvolvimento econômico da região, mas atualmente enfrenta sérias dificuldades em alguns trechos, o que tem gerado preocupações com a segurança e o transporte de produtos.

De acordo com ele, o trecho entre Ponta Porã e o entroncamento com a BR-060, que dá acesso aos municípios de Bela Vista e Jardim, está em más condições de tráfego, o que tem prejudicado o deslocamento de moradores, o transporte escolar e a segurança dos motoristas.

“A realização do patrolamento é medida urgente para garantir melhores condições de tráfego e assegurar o desenvolvimento econômico da região”, ressaltou Zé Teixeira.

Já na segunda indicação, Zé Teixeira solicita uma operação tapa-buracos entre o trevo do Copo Sujo e a Cabeceira do Apa, também em Ponta Porã. O trecho apresenta buracos e desgaste no asfalto, o que coloca em risco a segurança de quem transita pela rodovia. 

“A MS-270 é um eixo vital para o transporte de produtos agrícolas e a circulação de pessoas entre diversas cidades. A intervenção imediata é necessária para evitar maiores custos econômicos e garantir o bem-estar da população”, reforça.

As solicitações foram encaminhadas ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, com o objetivo de garantir ações imediatas enquanto o processo licitatório para a pavimentação definitiva dos trechos não é concluído.

