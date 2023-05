Deputados analisam reajuste salarial e benefícios de servidores da Assembleia

Os deputados devem votar nesta quarta-feira (31), na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), propostas de reajustes salariais de servidores. Ao todo, estão pautados cinco projetos para serem analisados e votados em primeira e em segunda discussão.

Será analisado em primeira discussão, o Projeto de Lei 151/2023, da Mesa Diretora da ALEMS. A matéria trata sobre o reajuste salarial dos servidores da Casa de Leis, com índice de 4%. O projeto também institui o programa de assistência à saúde.

De acordo com o texto, o programa de natureza indenizatória de assistência a saúde, a servidores inativou ou pensionistas da Assembleia será no valor de R$ 500 para servidores que recebem até seis salários minimos de aposentadoria ou pensão. O valor do programa será atualizado anualmente no mês de abril. O projeto também altera o regulamento do auxílio-alimentação e do auxílio-transporte.

Outros projetos

Também sobre reajuste salarial, o Projeto de Lei 148/2023, de autoria do Tribunal de Contas (TCE-MS), reajusta o salário dos servidores do órgão em 7%, além dos 5% já assegurados como revisão geral anual. A proposição dispõe, ainda, sobre auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

De autoria do deputado Coronel David (PL) e coautorais de outros parlamentares, o Projeto de Lei 11/2023 está previsto para segunda discussão. O texto proposto determina que a foto do autor no Cadastro Estadual de Pedófilos seja de frente. “frente para que assim possa ocorrer a melhor identificação das pessoas constantes neste cadastro”.

Outra proposta de alteração dessa lei está prevista para ser votada nesta quarta-feira. Trata-se do Projeto de Lei 128/2023, também de autoria do deputado Coronel David. A mudança na lei visa assegurar a todos os cidadãos o acesso integral ao Cadastro, respeitando-se o sigilo das investigações policiais.

Deve ser votado, ainda, em primeira discussão, o Projeto de Lei 119/2023, de autoria do deputado Lucas de Lima (PDT). A proposta declara de utilidade pública a Associação Polly Cães e Gatos, sediada no município de Ivinhema.

Serviço

A sessão é realizada no plenário, com abertura à participação do público em geral às 9h e transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da Casa de Leis .

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também