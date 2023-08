Deputados avaliam as contas do Balanço Geral do Estado em 2020

Entre as quatro projetos pautados na Ordem do Dia da sessão desta terça-feira (8) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), está o Projeto de Decreto Legislativo da Mesa Diretora, que aprova o Balanço Geral do Estado referente ao exercício econômico-financeiro de 2020.

De acordo com a legislação, a o Parlamento deve julgar anualmente as contas apresentadas pelo governador e apreciar os relatórios sobre planos de governo. Em 2020, as receitas correntes somaram R$ 17,27 bilhões e as despesas pagas, R$ 13,72 bilhões. A votação do projeto, com aprovação do Balanço Geral do Estado, será em discussão única.

Também deve ser votado, nesta terça-feira, em primeira discussão o Projeto de Lei 155/2023, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB). A proposta obriga estabelecimentos comerciais do tipo restaurante, lanchonete, casa noturna, bares, hotéis e congêneres a informarem aos consumidores o percentual cobrado a título de taxa de serviço.

Os deputados devem votar, também em primeira discussão, o Projeto de Lei 186/2023, da deputada Lia Nogueira (PSDB). A proposta inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul a Festa do Padroeiro Santo Antônio da Colônia Zanata, a ser comemorado anualmente, no mês de junho.

Está pautado também para a sessão plenária desta terça-feira o Projeto de Resolução 22/2023, do deputado Junior Mochi. A proposição é relativa à concessão do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

Serviço

As sessões são realizadas no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 9h, e podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais da Casa de Leis .

