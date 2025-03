Deputados de MS aprovam auxílio-invalidez para servidores aposentados do Judiciário

Os deputados estaduais aprovaram, durante sessão ordinária desta quarta-feira (26) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 1 de 2025, do Tribunal de Justiça, que trata sobre auxílio-invalidez para servidores aposentados do Judiciário.

A proposta garante a concessão do auxílio sem vinculação ao sistema previdenciário, em atendimento à Emenda Constitucional 103 de 2019, que limita os benefícios dos regimes próprios somente às aposentadorias e pensões por morte.

Também foram aprovados, em discussão única, o Projeto de Lei 4 de 2025, do deputado João Henrique (PL), que declara de Utilidade Pública Estadual o Instituto Marilia Sobotika Lugli – Projeto Amar MSL, e o Projeto de Lei 15 de 2025, do deputado Junior Mochi (MDB), que concede o título à Associação Handebol Clube Pantaneiros, em Coxim.

