Política

Deputados de MS aprovam empréstimo de até R$ 950 milhões

Parlamentares também discutiram plano para o sistema rodoviário durante sessão desta terça-feira

11 novembro 2025 - 14h54Gabrielly Gonzalez
ALEMS aprova projeto que autoriza empréstimo. ALEMS aprova projeto que autoriza empréstimo.   ( Foto: Luciana Nassar )

Na manhã desta terça-feira (11), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os deputados estaduais discutiram e votaram importantes projetos que afetam a economia e a infraestrutura do estado.

Empréstimo de até R$ 950 milhões é aprovado em primeira discussão

O Projeto de Lei 281/2025, enviado pelo Governo do Estado, foi aprovado por maioria em primeira discussão. A proposta autoriza o governo estadual a contratar um crédito de até R$ 950 milhões junto ao Banco do Brasil, com o objetivo de financiar o Programa MS Ativo, que inclui investimentos estratégicos em várias áreas do estado.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) explicou que o valor será destinado a obras de infraestrutura e outros investimentos necessários para o desenvolvimento do Estado. A proposta tramita em regime de urgência, e após aprovação, segue para análise das comissões de mérito antes de ser submetida à segunda discussão.

Durante a sessão, o projeto gerou debate entre os parlamentares. Deputados como Pedro Kemp (PT), João Henrique (PL) e Zeca do PT (PT) expressaram preocupação com o montante elevado do empréstimo e questionaram os impactos das renúncias fiscais do estado. "O que justifica esse aperto, esse sufoco que estamos vivendo, que obriga o governo a lançar mão de empréstimos para realizar esses investimentos?", questionou Kemp.

Em contrapartida, deputados como Coronel David (PL) e Pedro Caravina (PSDB) defenderam a necessidade do crédito para viabilizar as obras planejadas. O presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), e o deputado Paulo Duarte (PSB) ressaltaram que os incentivos fiscais são fundamentais para atrair investimentos que, de outra forma, não ocorreriam no Estado.

Plano de aplicação do FUNDERSUL segue para promulgação

Em uma outra discussão, os deputados também votaram, em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo 09/2025, da Mesa Diretora, que aprova o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDERSUL) para o exercício de 2025. O projeto segue para promulgação, permitindo que os recursos sejam utilizados para manutenção e melhorias nas rodovias do estado, fundamentais para o escoamento da produção e a mobilidade dos cidadãos.

Com a aprovação dos projetos, a ALEMS continua a discutir questões estratégicas para o futuro do estado, enquanto o governo estadual busca garantir investimentos que fomentem o crescimento e a melhoria da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses.

Funlec - Matriculas

