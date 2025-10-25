Menu
Política

Nikolas e Flávio Bolsonaro usam vídeo de IA para criticar fala de Lula sobre traficantes

Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro associam presidente a criminosos após declaração polêmica na Indonésia

25 outubro 2025 - 15h06Carla Andréa, com Metrópoles

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilharam nas redes sociais um vídeo gerado por inteligência artificial que associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a traficantes e outros criminosos.

O vídeo simula cenas de assaltos e homens armados agradecendo a Lula pela declaração de que traficantes seriam “vítimas dos usuários”.

Na publicação, Flávio Bolsonaro escreveu que o presidente “defende a soberania dos bandidos”.

As publicações surgiram após uma fala de Lula durante entrevista a jornalistas na Indonésia, na qual ele afirmou: “Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, ao comentar ações dos Estados Unidos, sob Donald Trump, no combate ao tráfico internacional de drogas.

A declaração gerou repercussão negativa e levou o presidente a corrigir seu posicionamento posteriormente.

