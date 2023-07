Deputados entram em recesso e fazem balanço de primeiro semestre em MS

Brenda Leitte, com Alems

A última sessão ordinária antes do recesso parlamentar na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), ocorreu nesta quinta-feira (13). Na ocasião, os parlamentares trouxeram um balanço dos principais projetos aprovados na Casa de Leis no primeiro semestre do ano.

Dentre eles o Voucher Transportador que vai oferecer mil vagas de curso para habilitação de motoristas profissionais voltadas às regiões de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste. Texto de autoria do Executivo.

Outras matérias dizem respeito a adequações nos planos de cargos dos servidores da Secretaria de Assistência Social, Defesa do Consumidor e gestão do trabalho, servidores do Hospital Regional e revisão salarial anual dos servidores estaduais.

Foram cinco audiências públicas, dois vetos, 2.516 indicações, 509 moções, 199 requerimentos e 116 emendas em 80 sessões ordinárias, nos seis primeiros meses de 2023.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também