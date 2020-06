Deputados pedem reabertura do Parque das Nações Indígenas

Deputados estaduais de Mato Grosso do Sul defenderam nesta sexta-feira (3) a reabertura gradual do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, para prática de atividades físicas. O pedido foi feito durante a Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do estado (Alems), na manhã desta terça-feira (3).

Além disso, foi pedido também o fechamento de meia pista na Avenida do Poeta aos finais de semana para trânsito de veículos. Um dos deputados que protocolou requerimento, foi Herculano Borges (SD). De acordo com o Secretário da Alems, a reabertura poderia ser feita por meio de regras que controlem o número de usuários.

"Na mesma esteira da Corrida Digital, que será realizada no próximo domingo (7). A prova foi criada para permitir a competição entre os corredores, mas respeitando o distanciamento social necessário diante da pandemia do novo coronavírus. Não haverá aglomeração de pessoas”, explicou Borges.

Ele também alegou que, como profissional de educação física, sabe da importância da atividade física os sistema cardio- vascular, imunológico e na saúde mental. “Tenho conhecimento dos muitos benefícios que o esporte proporciona. Não tenho dúvidas que os resultados dessas ações serão muito positivos e beneficiarão diariamente centenas de pessoas”, salientou.

Já o Presidente da Comissão de Saúde na Casa de Leis, Antônio Vaz (Republicanos) reforçou a necessidade de abrir também outros parques da Capital. “É importante para as pessoas praticarem esportes, fazerem caminhadas para manter a saúde em dia”, concordou.

A indicação de Borges também recebeu a assinatura do presidente da Alems, Paulo Corrêa (PSDB).

