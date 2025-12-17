Menu
Menu Busca quarta, 17 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Política

Deputados votam criação da microrregião de Saneamento em MS

O projeto do Executivo reúne Estado e 79 municípios em nova estrutura regional para água, esgoto e resíduos sólidos

17 dezembro 2025 - 08h36Sarah Chaves
Foto: Saul Schramm Foto: Saul Schramm  
Dr Canela

Conforme a Ordem do Dia, os deputados estaduais votam, na manhã desta quarta-feira (17), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), propostas em redação final, segunda e primeira discussão.

Entre os destaques da pauta está o Projeto de Lei Complementar 12/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui a Microrregião de Saneamento Básico do Estado de Mato Grosso do Sul. A proposta cria uma estrutura única de governança intergovernamental, reunindo o Estado e os 79 municípios, com o objetivo de regionalizar a prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos. O texto busca atender às exigências do novo marco legal do saneamento, garantir a universalização dos serviços e viabilizar o acesso a recursos federais.

Também será votada, em redação final, o Projeto de Lei Complementar 11/2025, que trata do efetivo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Em segunda discussão, os parlamentares analisam o Projeto de Lei 117/2022, do deputado Pedro Kemp (PT), sobre a divulgação de informações e alertas contra o racismo e outras formas de intolerância em eventos culturais ou esportivos no Estado.

Já em primeira discussão, entram na pauta dois projetos que propõem a inclusão de festividades no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O levantamento indica ainda que Lula venceria outros pré-candidatos em segundo turno
Política
Em disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, presidente lidera segundo turno, aponta pesquisa
Greve inicou nesta segunda-feira
Política
Greve dos motoristas 'ameaça' até R$ 58 milhões por dia na indústria, aponta FIEMS
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Política
Moraes vota pela condenação de cinco réus por trama golpista ligada a Bolsonaro
Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB)
Política
VÍDEO: Papy fala sobre incapacidade da prefeitura e critica intervenção do Consórcio Guaicurus
Foto: Izaias Medeiros
Política
Orçamento de Campo Grande para 2026 entra em votação na Câmara
Deputados durante sessão plenária na ALEMS
Política
Deputados estaduais apreciam 14 projetos em sessão da Alems
Deputado federal Delegado Alexandre Ramagem
Política
Moraes pede aos Estados Unidos extradição de Ramagem
Nomeação aconteceu nesta segunda-feira
Política
Cristiano Carvalho é nomeado novo diretor-presidente da Fundect
STF -
Justiça
Gilmar Mendes vota para derrubar dispositivos do Marco Temporal e cita omissão da União
Dado Ruvid/ Reuters
Política
Estudo aponta queda no debate político em grupos de WhatsApp

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande