Deputados votam inclusão da Expogenética no calendário oficial de MS

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul votam nesta quarta-feira (7) projeto que inclui a Expogenética MS no calendário oficial de eventos do Estado. A proposta, de autoria do deputado Jamilson Name (PP), está em redação final e, se aprovada, consolida o reconhecimento institucional de uma das principais feiras do setor pecuário em Mato Grosso do Sul. A sessão tem início às 9 horas e é aberta ao público.

Realizada anualmente em Campo Grande, entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro, a Expogenética MS reúne produtores, empresários e especialistas ligados à genética animal, com foco no melhoramento do rebanho e no fortalecimento da cadeia produtiva. O evento tem ganhado relevância ao longo dos anos, tanto pela movimentação econômica quanto pela troca de conhecimento técnico no setor.

Além do projeto voltado à Expogenética, a pauta da sessão inclui outras duas propostas.

Em segunda discussão, será analisado o Projeto de Lei 308/2026, que autoriza o Governo do Estado a doar um imóvel à Prefeitura de Maracaju. O prédio, que já abrigou o Fórum da comarca, deverá ser utilizado para instalação de secretarias municipais.

Também em discussão única, os parlamentares votam o Projeto de Decreto Legislativo 001/2026, que reconhece a Escola Bíblica Dominical como Patrimônio Cultural e Imaterial de Mato Grosso do Sul. A proposta destaca o papel histórico e social da atividade, tradicionalmente realizada por igrejas cristãs.

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