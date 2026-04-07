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Política

Deputados votam inclusão da Expogenética no calendário oficial de MS

Evento realizado em Campo Grande ganha reconhecimento institucional na Assembleia

07 abril 2026 - 08h52Sarah Chaves
Sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa às 9h Sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa às 9h   (Luciana Nassar)

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul votam nesta quarta-feira (7) projeto que inclui a Expogenética MS no calendário oficial de eventos do Estado. A proposta, de autoria do deputado Jamilson Name (PP), está em redação final e, se aprovada, consolida o reconhecimento institucional de uma das principais feiras do setor pecuário em Mato Grosso do Sul. A sessão tem início às 9 horas e é aberta ao público.

Realizada anualmente em Campo Grande, entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro, a Expogenética MS reúne produtores, empresários e especialistas ligados à genética animal, com foco no melhoramento do rebanho e no fortalecimento da cadeia produtiva. O evento tem ganhado relevância ao longo dos anos, tanto pela movimentação econômica quanto pela troca de conhecimento técnico no setor.

Além do projeto voltado à Expogenética, a pauta da sessão inclui outras duas propostas.

Em segunda discussão, será analisado o Projeto de Lei 308/2026, que autoriza o Governo do Estado a doar um imóvel à Prefeitura de Maracaju. O prédio, que já abrigou o Fórum da comarca, deverá ser utilizado para instalação de secretarias municipais.

Também em discussão única, os parlamentares votam o Projeto de Decreto Legislativo 001/2026, que reconhece a Escola Bíblica Dominical como Patrimônio Cultural e Imaterial de Mato Grosso do Sul. A proposta destaca o papel histórico e social da atividade, tradicionalmente realizada por igrejas cristãs.

 

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