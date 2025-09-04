Deputados votam projeto que amplia financiamentos da MSGÁS para R$ 350 milhões

Os deputados estaduais analisam na sessão desta quinta-feira (4), em segunda discussão, o projeto de lei que propõe a alteração da Lei Estadual nº 1.854/1998, que trata da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), para atualizar o limite de contratação de empréstimos e financiamentos pela empresa. O teto atual de R$ 70 milhões, definido em 2002, passará a ser de R$ 350 milhões.

O governo argumenta que a atualização é necessária devido à defasagem inflacionária e não representa uma autorização automática para novos empréstimos, mas apenas amplia o limite legal, respeitando os princípios de boa governança e sustentabilidade financeira.

A MSGÁS é uma empresa estatal não dependente, com receitas próprias, e por isso não se sujeita às restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal aplicáveis às estatais dependentes.



Primeira discussão

Deve ser votado o Projeto de Lei 129/2025, de autoria da deputada Gleice Jane (PT), que institui a Semana de Educação e Conscientização sobre Segurança Digital para Crianças e Adolescentes, denominada de “Segurança em Rede”. A campanha será realizada na terceira semana do mês de maio.

Discussão Única

O projeto de Resolução 24/2025, proposto pelo deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) institui, no âmbito da ALEMS, o “Diploma e a Medalha do Mérito Legislativo em Homenagem ao Cooperativismo”, a serem conferidas às pessoas físicas e jurídicas que se destacarem na promoção do cooperativismo no Estado.

Também estão pautados em discussão única os Projetos de Resolução 18/2025, de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB), 18/2025, do deputado Pedrossian Neto (PSD) e 22/2025, do deputado Paulo Duarte (PSB). A primeira proposição é de concessão de Comenda do Mérito Legislativo e as outras duas relativas à concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também