Menu
Menu Busca quinta, 21 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Deputados votam projeto que amplia gratuidade de certidões emitidas pela Junta Comercial

Outras três propostas aguardam votação na Ordem do Dia

21 agosto 2025 - 08h22Sarah Chaves

A  Assembleia Legislativa analisa em sessão nesta quinta-feira (21), o projeto de lei do Executivo que altera a redação da Lei nº 6.338/2024, para ampliar a isenção de taxas cobradas pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (JUCEMS). A proposta garante que municípios também tenham acesso gratuito a certidões emitidas pelo órgão, assim como já ocorre com os demais entes federados.

Segundo a mensagem enviada ao Legislativo, a medida busca assegurar isonomia entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios no acesso aos serviços, quando necessários ao cumprimento de atribuições legais. Caso aprovado, o texto passa a valer a partir da data de sua publicação.

Ordem do dia

Em segunda discussão, os parlamentares apreciarão o Projeto de Lei 157/2024, do deputado Lucas de Lima (sem partido), que estabelece que os portadores de fibromialgia sejam reconhecidos como pessoas com deficiência no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. Conforme a matéria, a proposta assegura às pessoas diagnosticadas com fibromialgia os mesmos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

Em primeira discussão serão votados dois projetos de lei. O Projeto de Lei 136/2025, de autoria da deputada Gleice Jane (PT), institui o Dia Estadual de Luta pelos Direitos das Empregadas e Empregados Domésticos. A data é alusiva à Lei Complementar 150/2015, a “Lei das domésticas”, sancionada, há dez anos, no dia 1º de junho.

Será apreciado em discussão única o Projeto de Lei 73/2025, do deputado Caravina (PSDB), que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Gleba Ubiratã, com sede e foro no Município de Ivinhema.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pastor Silas Malafaia -
Política
Alvo da PF, pastor Silas chama Alexandre de Moraes de "criminoso"
Mesa da Presidência do Senado Federal
Política
Senado irá investigar crimes contra menores pela nova CPI da Adultização
MP exige plano de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em Água Clara
Interior
MP exige plano de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em Água Clara
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA
Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
Política
Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
EUA aceitam pedido do Brasil de consultas na OMC sobre tarifaço
Política
EUA aceitam pedido do Brasil de consultas na OMC sobre tarifaço
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral -
Política
TRE/MS é eleito o tribunal mais transparente do Brasil pela 4° vez seguida
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande
Política
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande
Brasil sinaliza possível cancelamento de exercício militar conjunto com os EUA
Política
Brasil sinaliza possível cancelamento de exercício militar conjunto com os EUA
Governo de MS lança licitação de R$ 88 milhões para restauração da MS-156
Política
Governo de MS lança licitação de R$ 88 milhões para restauração da MS-156

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul