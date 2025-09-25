Deputados votam projeto que reconhece oficialmente a Feira Literária de MS

A Feira Literária de Mato Grosso do Sul (FELIT/MS), realizada anualmente em Dourados, pode passar a fazer parte oficialmente do calendário de eventos do Estado. O reconhecimento está previsto no Projeto de Lei 173/2025, de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB), que será votado em primeira discussão na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), nesta quinta-feira (25).

A proposta estabelece que a FELIT/MS será realizada, anualmente, na primeira semana do mês de junho, consolidando-se como um dos principais eventos de promoção à leitura, valorização de autores regionais e difusão da literatura sul-mato-grossense.

Segundo o autor do projeto, a feira tem papel essencial no resgate histórico e na valorização da memória cultural regional. Zé Teixeira também ressaltou que a FELIT se inspira na trajetória do poeta e jornalista Nicanor Coelho, falecido em 2020, cuja contribuição literária soma mais de 15 obras publicadas, além de diversas participações editoriais.

Outros projetos em pauta

Além da proposta que reconhece a FELIT/MS, os deputados devem votar outros cinco projetos:

Projeto de Lei 211/2025 (Poder Judiciário) – Reorganiza as serventias notariais e de registros da Comarca de Corumbá.

Projeto de Resolução 45/2025 (Roberto Hashioka – União) – Institui a Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Resolução 14/2025 (Paulo Corrêa – PSDB) – Concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

Projeto de Resolução 40/2025 (Mara Caseiro – PSDB) – Concede a Comenda do Mérito Legislativo.

Projeto de Resolução 45/2025 (Gerson Claro – PP) – Também concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

