Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Deputados votam projeto que reconhece oficialmente a Feira Literária de MS

Além da proposta que oficializa a FELIT/MS, os parlamentares devem votar outras cinco pautas

25 setembro 2025 - 08h52Sarah Chaves
Foto: CMDFoto: CMD  

A Feira Literária de Mato Grosso do Sul (FELIT/MS), realizada anualmente em Dourados, pode passar a fazer parte oficialmente do calendário de eventos do Estado. O reconhecimento está previsto no Projeto de Lei 173/2025, de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB), que será votado em primeira discussão na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), nesta quinta-feira (25).

A proposta estabelece que a FELIT/MS será realizada, anualmente, na primeira semana do mês de junho, consolidando-se como um dos principais eventos de promoção à leitura, valorização de autores regionais e difusão da literatura sul-mato-grossense.

Segundo o autor do projeto, a feira tem papel essencial no resgate histórico e na valorização da memória cultural regional. Zé Teixeira também ressaltou que a FELIT se inspira na trajetória do poeta e jornalista Nicanor Coelho, falecido em 2020, cuja contribuição literária soma mais de 15 obras publicadas, além de diversas participações editoriais.

Outros projetos em pauta

Além da proposta que reconhece a FELIT/MS, os deputados devem votar outros cinco projetos:

Projeto de Lei 211/2025 (Poder Judiciário) – Reorganiza as serventias notariais e de registros da Comarca de Corumbá.

Projeto de Resolução 45/2025 (Roberto Hashioka – União) – Institui a Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Resolução 14/2025 (Paulo Corrêa – PSDB) – Concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

Projeto de Resolução 40/2025 (Mara Caseiro – PSDB) – Concede a Comenda do Mérito Legislativo.

Projeto de Resolução 45/2025 (Gerson Claro – PP) – Também concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Antonio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS' -
Política
AO VIVO: "Careca do INSS" presta depoimento à CPMI do INSS
Marcos Marcello Trad -
Política
Promotor pede nulidade da efetivação de Marquinhos Trad na Assembleia
Eduardo Riedel e outras autoridades -
Política
MS cria Comitê Interinstitucional para recuperar ativos e combater crimes fiscais
Foto: PMCG
Política
Vereadores votam programa para regularização de dívidas de beneficiários da EMHA
Do PT ao PL: veja lista de senadores que rejeitaram a PEC da Blindagem
Política
Do PT ao PL: veja lista de senadores que rejeitaram a PEC da Blindagem
Na Conferencia estadual mais de 300 mulheres se reuniram para debater o assunto que,a gora, segue para o debate nacional
Política
MS levará propostas inovadoras para 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres
Plenário do Senado Federal -
Política
Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade
Senadora Tereza Cristina presidirá a comissão
Política
Comissão mista da MP sobre licença ambiental terá presidência de Tereza Cristina
Ministro Edson Fachin -
Política
Edson Fachin rejeita habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro
Operação foi deflagrada pelo Gaeco em Campo Grande
Polícia
TJMS manda prender investigados na Operação Successione contra jogo do bicho

Mais Lidas

O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado