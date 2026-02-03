Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Derrubada de veto sobre aumento do IPTU pode parar na Justiça, diz Papy

O presidente do Legislativo afirmou que, caso a prefeita Adriane Lopes judicialize a matéria, irá atuar na defesa da Câmara Municipal

03 fevereiro 2026 - 11h22Vinícius Santos
Epaminondas Vicente Neto, o Papy - Epaminondas Vicente Neto, o Papy -   (Foto: Sarah Chaves)

Está mantido na pauta da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta terça-feira (3), o veto do Executivo ao Projeto de Lei Complementar nº 1.016/26, que suspende os efeitos do Decreto nº 16.402/2025. A proposta impede o aumento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares para 2026, medida que acabou encarecendo o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A informação foi confirmada pelo presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto, o 'Papy'. Apesar de manter a análise do veto da prefeita Adriane Lopes (PP), o parlamentar afirmou que há uma sugestão da oposição para que o tema seja debatido novamente em audiência pública, com a participação da população e de associações representativas, diante do impacto do aumento da taxa do lixo.

“Nós deveríamos encerrar esse assunto hoje, votando, se sim, se não, se derruba ou se mantém”, declarou Papy à imprensa.

Segundo o presidente, mesmo não tendo votado originalmente o decreto, a Câmara decidiu se debruçar sobre o tema diante dos impactos financeiros ao município. “A Câmara tem se debruçado sobre esse assunto, mesmo não sendo o nosso especificamente, porque não o votamos, mas também não pode abandonar o município de Campo Grande, mesmo diante das diferenças que estão tendo entre o Parlamento e o Executivo, para que Campo Grande não tenha um prejuízo financeiro maior do que já está tendo”, afirmou.

Papy explicou ainda que o prazo regimental para análise do veto é de até 45 dias. Questionado sobre a possibilidade de prorrogação, afirmou que sua condução será pautada pelo diálogo com os parlamentares. “Minha conduta é sempre ouvir o coletivo dos vereadores. Acho que na multidão dos conselhos existe a sabedoria”, disse.

O presidente também avaliou que, pelo que tem ouvido internamente, há um ambiente favorável à derrubada do veto. “A Câmara está motivada a derrubar o veto, na minha opinião, pelo que eu tenho ouvido dos colegas. O Executivo fez a tarefa deles de articular politicamente para manter o veto, que é obrigação do Executivo”, pontuou.

Sobre a possibilidade de judicialização da matéria, caso o veto seja derrubado, Papy afirmou que a prefeita pode recorrer ao Judiciário por meio de uma ação de inconstitucionalidade. Nesse cenário, garantiu que irá atuar na defesa do Legislativo. 

“Se a prefeita entrar com uma ação de inconstitucionalidade da nossa lei, eu tenho por obrigação, como presidente, defender a nossa lei. Então, sim, se eles judicializarem, eu, de ofício, preciso defender”, declarou.

Ainda segundo o presidente da Câmara, caso o Executivo seja derrotado na votação, a judicialização seria o único caminho restante. Papy acrescentou que o embate envolvendo o IPTU e a taxa do lixo já trouxe impactos negativos aos cofres públicos, com queda significativa na arrecadação. Conforme relatou, Campo Grande já arrecadou cerca de R$ 200 milhões a menos em comparação com o mesmo período do ano passado.

Acompanhe ao vivo:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias
Política
Governo deve enviar projeto para acabar com escala 6x1, diz líder
Guilherme Boulos e Lula -
Política
Guilherme Boulos vem a Campo Grande na próxima quinta-feira
Homem é preso por violência doméstica e ameaça bebê de 6 meses em Campo Grande
Política
Homem é preso por violência doméstica e ameaça bebê de 6 meses em Campo Grande
Vereadores se reuniram para definir a audiência
Política
Votação sobre alta da taxa do lixo é adiada e audiência pública é marcada na Capital
Governador Eduardo Riedel (PP) na ALEMS - Foto: Sarah Chaves
Política
Riedel diz que ano eleitoral traz desafios, mas garante foco em projetos para MS
Sede do Legislativo - Foto: Deodápolis News / Reprodução
Política
Câmara de Deodápolis responde promotor e nega irregularidades em pagamentos de diárias
Soraya Thronicke, senadora
Política
Soraya reforça atuação transversal com apoio governista, mas descarta ida ao PT
Ex-governador Reinaldo Azambuja (PL))
Política
Reinaldo Azambuja vai à Brasília para discutir chapas do PL nesta quarta-feira
A assinatura aconteceu nesta segunda-feira
Política
Lula assina e envia acordo comercial Mercosul-UE ao Congresso
Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB)
Política
Simone diz que poderá deixar cargo de ministra antes do prazo legal 'se o presidente solicitar'

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica