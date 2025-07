Desaprovação ao governo Lula cai para 51%, aponta pesquisa

A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou queda de três pontos percentuais em comparação ao último levantamento e agora está em 51%, segundo a pesquisa Pulso Brasil/Ipespe, divulgada nesta quinta-feira (24).

Por outro lado, a aprovação da gestão federal subiu três pontos e atingiu 43%. Os que não souberam ou preferiram não responder somam 5%, uma leve queda em relação aos 6% registrados anteriormente.

O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 22 de julho e ouviu 2.500 pessoas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95,45%.

